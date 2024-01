Daini ancora in fuga, continuano gli avvistamenti a Bergamo

Gli animali, fuggiti il 15 dicembre da un recinto ad Orio al Serio, sono stati avvistati il 24 dicembre ai margini del provinciale all’altezza dell’uscita della Grumellina. Grazie all’ausilio della polizia locale sono stati spinti nel Parco Ovest. Poi veterinari e proprietario hanno iniziato la «caccia» per recuperarli. «Sabato abbiamo sedato due femmine, nei prossimi giorni faremo altre battute per recuperare gli altri quattro daini», ha spiegato il proprietario. Le operazioni, in corso da oltre una settimana, si stanno infatti rivelando più complicate del previsto. «I daini stanno bene, in sicurezza e salute dentro il Parco Ovest, ma recuperarli non è così facile, visto che quando ci si avvicina per sparare il dardo sedativo si spaventano e scappano», ha aggiunto il proprietario.