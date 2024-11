Dal 16 novembre si torna a pattinare in piazzale Alpini a Bergamo

Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazzale degli Alpini a Bergamo. Nxt On Ice , appuntamento invernale che si rinnova, a partire da sabato 16 novembre , anche per il 2024 con una nuova pista, ancora più grande di quella degli scorsi anni: un rettangolo di 16x26 metri.

A fare da contorno alla pista vi saranno, come di consueto, anche le casette dedicate al Natale, un’iniziativa organizzata da Noter de Berghem. Nxt On Ice sarà aperta tutti giorni, con offerte dedicate a studenti e scuole. Sarà possibile noleggiare tutto il necessario per pattinare. L’utilizzo della pista è aperto a bambini dai sei anni in su e il costo si riferisce a un’ora.