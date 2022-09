Dal caldo africano all’autunno: tutto in una settimana

«Sussulto dell’estate sull’Italia con l’arrivo nelle prossime 48 ore dell’anticiclone africano»: lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara. «Fino a martedì 13 settembre compreso stabilità atmosferica da Nord a Sud con temperature in costante aumento - spiega - su valori ben superiori alla media del periodo. In particolare al Sud, Sicilia e Sardegna entro mercoledì si potranno registrare punte di 35-37°C se non picchi localmente superiori. Punte di oltre 30°C si potranno comunque registrare anche al Nord, fino a 33-34°C al Centro. Il sole ormai più basso sull’orizzonte e la minor durata delle ore di luce favorirà ad ogni modo un calo termico abbastanza repentino durante le ore serali, con nottate comunque fresche in particolare sui settori interni».