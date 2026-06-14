Dall’hip hop alla salsa, la «notte bianca» è a passo di danza in Borgo santa Caterina

Una notte bianca tra danza, divertimento, shopping e buon cibo ha animato per tutta la giornata di ieri via Borgo Santa Caterina. Già nel pomeriggio, con la chiusura al transito dei veicoli, la strada ha iniziato ad animarsi con tanta gente, famiglie e bambini. Gazebo, palchi, tavoli e stand sono comparsi come funghi, cambiando il volto ad una delle zone più iconiche del capoluogo. Dalla serata è iniziato un andirivieni continuo che ha coinvolto centinaia di persone, richiamate dagli altri quartieri ma anche dalla provincia.

Dalle 19 il movimento di persone è aumentato, raggiungendo l’apice dopo le 21 con tanta gente richiamata da un evento ormai consolidato nella tradizione del borgo. Le notti bianche sono calendarizzate di anno in anno e vengono realizzate ogni volta con un tema diverso: questa serata era dedicata all’arte, alla cultura e alle bellezza del movimento. La protagonista è stata in particolare la danza, con numerose scuole presenti lungo la via, che hanno messo in scena spettacoli su veri palchi e pedane, accompagnate da dimostrazioni e presentazioni delle attività previste dal prossimo autunno. In vetrina c’erano corsi di tutte le discipline, dall’hip hop alla salsa, dalla bachata alla breakdance, dalla danza classica alla choreography. Erano presenti all’evento anche realtà che promuovono yoga e balli country, decisamente apprezzati per la loro vivacità.