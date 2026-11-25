Un aumento del 300% del costo di costruzione su suolo agricolo. E del 500% su aree di particolare rilevanza naturale e ambientale.

Sono alcune delle modifiche principali che la maggioranza di centrodestra del Consiglio regionale ha deciso di apportare alla legge sull’insediamento dei data center, che era stata approvata la scorsa estate. Il tutto è stato inserito in un maxi emendamento alla legge ordinamentale (una sorta di «mille proroghe» regionale) che è stata discussa ieri nell’assemblea consigliare. Il voto finale sarà lunedì, ma si può dire che i giochi siano fatti proprio perché sulla votazione del maxi emendamento la maggioranza risulta essere compatta.

La legge uscita dal Consiglio regionale nella sua prima versione prevedeva già una maggiorazione del costo di costruzione per chi decideva di costruire data center nelle aree

«Sosteniamo lo sviluppo dei data center, di cui abbiamo bisogno, dando al contempo delle linee guida» non ritenute preferenziali come «aree dismesse, ivi comprese aree di cave e miniere dismesse o non più attive, contaminate, ivi compresi i siti orfani, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate come individuate dai Comuni». Questo aumento era stato inizialmente fissato nel 100% per chi prevedeva di costruire su suolo agricolo «nello stato di fatto» ossia coltivato, a prescindere da quale sia la sua destinazione urbanistica nel Pgt. E nel 200% per chi prevedeva di costruire su aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale. Ora queste percentuali sono state più che raddoppiate.

I fondi ricavati saranno destinati alla bonifica

Un’altra novità introdotta è che «le somme corrispondenti alla maggiorazione del contributo di costruzione sono destinate in via prioritaria alla messa in sicurezza e alla bonifica di aree contaminate o di siti orfani localizzati nel territorio del medesimo Comune». «Questo – ha affermato durante il dibattito il consigliere Jonathan Lobati (Forza Italia), relatore della legge approvata a giugno, – non mi sembra una concessione ai privati, bensì un’azione della Regione per sostenere lo sviluppo dei data center, di cui abbiamo bisogno, dando al contempo delle linee guida».

Incentivi per costruire sulle aree dismesse

Per incentivare gli investimenti sulle aree dismesse è stata invece inserita una riduzione fino al 50%, sulle compensazioni ambientali: dovrà tenere conto «dell’incidenza dei costi di bonifica o per la messa in sicurezza delle aree a carico dell’operatore».

Confermato invece che i centri dati con potenza fino a 5MW sono compatibili con le destinazioni urbanistiche produttiva, terziaria e direzionale. Oltre i 5MW, solo produttiva. La novità inserita è che, per dissuadere eventuali operatori dall’investire su un’area non compatibile, l’operazione debba essere sottoposta a una variante del Pgt comunale, che dovrà poi passare attraverso una Via o Vas durante la quale saranno «valutate alternative ragionevolmente praticabili anche sotto il profilo della localizzazione».

Novità su consumi energetici e idrici

Modifiche sono state introdotte anche per quanto riguarda i consumi energetici e idrici. In merito ai primi, la legge ordinamentale approvata alcune settimana fa dalla Giunta stabiliva

«Peri nuovi centri dati (o il loro ampliamento) non è consentita l’adozione di sistemi di raffreddamento che comportino consumo di acqua» che per la realizzazione di nuovi centri dati (o il loro ampliamento) l’approvvigionamento dell’energia elettrica, per la quota non coperta da energia prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata nel sito, dovesse essere assicurata mediante uno o più accordi di compravendita di energia da fonti rinnovabili. Con il maxi emendamento, la quota di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili è stata abbassata al 60%. Sul fronte idrico, invece, è stato confermato quanto era già stato deciso dalla Giunta: per la realizzazione di nuovi centri dati (o il loro ampliamento) «non è consentita l’adozione di sistemi di raffreddamento che comportino consumo di acqua, esclusi gli impianti a circuito chiuso». È stata infine introdotta una novità per contenere le domande di connessione alla rete elettrica Terna: le istanze dovranno prevedere «il collegamento a stazioni elettriche dell’alta tensione esistenti, già autorizzate o in fase di autorizzazione».

Gli emendamenti Pd

Critiche le minoranze, soprattutto per la scelta di affrontare la modifica della legge sui data center attraverso l’ordinamentale: «Per governare questo fenomeno servivano, e servono ancora, confronto, approfondimento e soprattutto una pianificazione seria, chiara e concreta. La modifica della legge 11 del 2026, a soli cinque mesi dalla sua approvazione, conferma quanto fosse inadeguata la norma – commentano a margine dell’assemblea i dem Davide