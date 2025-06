Delitto di via Tiraboschi, oggi la prima udienza

Un omicidio avvenuto nel primo pomeriggio del 3 gennaio in via Tiraboschi in città, nella galleria del passaggio Cividini. L’accusa per Djiram è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Presente in tribunale uno dei fratelli della vittima; fuori in via Borfuro un amico di Mamadì che ha affisso striscioni e locandine sopra il cancello del Tribunale e chiede giustizia.