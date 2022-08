Dimessi i ragazzini intossicati: «Infezioni in agguato col caldo»

Sono stati tutti dimessi i ragazzi portati domenica sera da Città Alta in ospedale, per un’intossicazione alimentare. I giovani belgi, 17 in tutto tra i 12 e i 20 anni, parte di un gruppo scout di Anversa, già nella tarda serata di domenica hanno potuto far ritorno all’ostello di Monza da cui provenivano. Nessun ricovero è stato quindi necessario: le cure del pronto soccorso degli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Bolognini di Seriate e Policlinico di Ponte San Pietro dove erano stati trasportati domenica dopo le 21 si sono rivelate utili e sufficienti a ridimensionare l’allarme creato poche ore prima . Pare inoltre che cinque dei 17 teenager belgi finiti in ospedale vi sarebbero stati portati più per uno stato d’ansia che per malore dovuto all’intossicazione.