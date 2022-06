Disordini in carcere a Bergamo: ferito un poliziotto

Sembra non avere fine la preoccupante escalation di eventi critici all’interno del carcere di via Gleno a Bergamo, che vedono sempre più spesso farne le spese i poliziotti penitenziari che «devono farsi carico delle mancanze di un sistema carcerario che, nel suo complesso, palesa diverse criticità». Ancora domenica 19 giugno, infatti, un’altra serata difficile per i poliziotti penitenziari, chiamati a far fronte a una serie di disordini in almeno due sezioni dell’Istituto e che hanno causato anche la ferita per un taglio da lametta che ha interessato un agente di Polizia penitenziaria , il quale è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso.