Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 22 Gennaio 2026

Divelto l’albero di Gernika donato dall’Athletic Bilbao: «Una doppia sconfitta per Bergamo» - Foto e video

L’ATTO VANDALICO. Dopo la partita con l’Athletic Bilbao, sradicata la pianta simbolo di amicizia donata dal club basco. Lo sfogo su Facebook dell’assessora Marcella Messina: «Gesto incivile e inaccettabile».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Quel che rimane della piantumazione dell’albero di Gernika al parco Goisis
Quel che rimane della piantumazione dell’albero di Gernika al parco Goisis

Non solo una partita persa sul campo, ma una ferita più profonda inferta ai valori dello sport e della comunità. È amaro lo sfogo affidato ai social dall’assessora alle Politiche sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina, nella mattinata di giovedì 21 gennaio, dopo aver scoperto che la quercia di Gernika, piantata il giorno prima al parco Goisis, è stata sradicata.

«Abbiamo perso due volte», scrive Messina in un lungo post su Facebook. La prima sconfitta è sportiva, quella dell’Atalanta contro l’Athletic Bilbao in Champions League: «Dopo un primo tempo meritatamente in vantaggio, nel secondo ha subito una pesante sconfitta: senza

L’albero sradicato
L’albero sradicato

mordente, con poco coraggio». Ma il calcio, ricorda l’assessora, è fatto anche di rovesci improvvisi e risultati amari. «È lo sport. Ed è così, spesso, anche la vita».

La seconda sconfitta, però, pesa di più. È quella che riguarda il gesto incivile compiuto contro la pianta donata dal club basco, simbolo di amicizia, rispetto e fratellanza tra i popoli. «È a tutto questo che ho pensato questa mattina quando, con grande rammarico, ho visto che la pianta omaggiata dall’Athletic Bilbao, simbolo di amicizia e rispetto, è stata sradicata e cancellata», scrive Messina. Un atto che, pur ridimensionato nella sua possibile matrice – «quattro ragazzotti», ipotizza – resta «incivile e inaccettabile», perché «ne va del nostro essere bergamaschi e atalantini».

Nel post, l’assessora allarga lo sguardo oltre il calcio, richiamando le difficoltà sociali, le ingiustizie, la fragilità di molte famiglie e un’economia che spesso schiaccia i più deboli. Ma rivendica anche ciò che tiene insieme la comunità: regole civili, solidarietà, reti di mutuo aiuto, volontariato, esempi positivi. «Di tutto questo è fatta anche la nostra bergamaschità: di piccoli e grandi atti di altruismo, di resilienza quotidiana».

Valori che, secondo Messina, dovrebbero riflettersi anche nell’atalantinità: «Il blu e il nero che sventolano nel vessillo significano – e devono significare – una comunità coesa, tenace, generosa, unita». Per questo lo sport non può diventare «un vessillo da innalzare contro qualcuno», ma deve restare «una bandiera da esporre per ribadire chi si è e cosa si rappresenta».

La quercia di Gernika era stata piantata nella mattinata di mercoledì 21 gennaio al parco Goisis, in occasione della sfida europea tra Atalanta e Athletic Bilbao. Un gesto carico di significato: l’albero di Gernika è infatti il simbolo del popolo e della Nazione baschi . A offrire l’essenza era stata la Fondazione Athletic Club de Bilbao, come segno di fratellanza tra i popoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Arte, cultura, intrattenimento
storia
Marcella Messina
Athletic Bilbao
Atalanta