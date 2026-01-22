Divelto l’albero di Gernika donato dall’Athletic Bilbao: «Una doppia sconfitta per Bergamo» - Foto e video

Non solo una partita persa sul campo, ma una ferita più profonda inferta ai valori dello sport e della comunità. È amaro lo sfogo affidato ai social dall’assessora alle Politiche sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina, nella mattinata di giovedì 21 gennaio, dopo aver scoperto che la quercia di Gernika, piantata il giorno prima al parco Goisis, è stata sradicata.

«Abbiamo perso due volte», scrive Messina in un lungo post su Facebook. La prima sconfitta è sportiva, quella dell’Atalanta contro l’Athletic Bilbao in Champions League: «Dopo un primo tempo meritatamente in vantaggio, nel secondo ha subito una pesante sconfitta: senza

L’albero sradicato mordente, con poco coraggio». Ma il calcio, ricorda l’assessora, è fatto anche di rovesci improvvisi e risultati amari. «È lo sport. Ed è così, spesso, anche la vita».

La seconda sconfitta, però, pesa di più. È quella che riguarda il gesto incivile compiuto contro la pianta donata dal club basco, simbolo di amicizia, rispetto e fratellanza tra i popoli. «È a tutto questo che ho pensato questa mattina quando, con grande rammarico, ho visto che la pianta omaggiata dall’Athletic Bilbao, simbolo di amicizia e rispetto, è stata sradicata e cancellata», scrive Messina. Un atto che, pur ridimensionato nella sua possibile matrice – «quattro ragazzotti», ipotizza – resta «incivile e inaccettabile», perché «ne va del nostro essere bergamaschi e atalantini».

Nel post, l’assessora allarga lo sguardo oltre il calcio, richiamando le difficoltà sociali, le ingiustizie, la fragilità di molte famiglie e un’economia che spesso schiaccia i più deboli. Ma rivendica anche ciò che tiene insieme la comunità: regole civili, solidarietà, reti di mutuo aiuto, volontariato, esempi positivi. «Di tutto questo è fatta anche la nostra bergamaschità: di piccoli e grandi atti di altruismo, di resilienza quotidiana».

Valori che, secondo Messina, dovrebbero riflettersi anche nell’atalantinità: «Il blu e il nero che sventolano nel vessillo significano – e devono significare – una comunità coesa, tenace, generosa, unita». Per questo lo sport non può diventare «un vessillo da innalzare contro qualcuno», ma deve restare «una bandiera da esporre per ribadire chi si è e cosa si rappresenta».