Mercoledì 21 Gennaio 2026
L’Athletic Bilbao a Bergamo per la Champions: in dono la quercia di Gernika come segno di amicizia - Foto
I TIFOSI. Il simbolo dei Baschi piantato al parco Goisis nella mattinata di mercoledì 21 gennaio. I tifosi bianco rossi in città in attesa del match con l’Atalanta di stasera.
«Avversari e amici, uno sprone a dare il meglio in campo come sportivi, ma anche e soprattutto come persone». È l’invito dell’assessora allo Sport, Marcella Messina, in occasione della piantumazione della quercia di Gernika, simbolo del popolo e della Nazione baschi, nella mattinata di mercoledì 21 gennaio, al parco Goisis. A offrire l’essenza la Fondazione Athletic club de Bilbao, come simbolo di fratellanza tra i popoli. Vicino la targa con scritto «Siamo arrivati come avversari, ce ne andiamo come amici. Grazie, Bergamo, eskerrik asko (grazie mille in basco, ndr)»
«Lo sport unisce oltre i confini di città e Paesi – ha commentato il vicepresidente dell’Athletic club e della Fondazione, Jon Ruigomez Matxin –. Sono gesti semplici e simbolici, come questo, a dire ciò che siamo. Grazie Bergamo per averci accolti». «Un messaggio di pace, amicizia e rispetto per l’ambiente» ha commentato Oriana Ruzzini, assessora al Verde, esprimendo la gratitudine della città di Bergamo.
Subito in campo i valori di sportività nella partita di calcio camminato organizzata alle 11 all’oratorio di Monterosso dalla Fondazione Athletic club, insieme all’Asd Monterosso e ai Leones italianos, l’associazione dei tifosi italiani del Bilbao, che ha sede a Treviglio.
