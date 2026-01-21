Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 21 Gennaio 2026

L’Athletic Bilbao a Bergamo per la Champions: in dono la quercia di Gernika come segno di amicizia - Foto

I TIFOSI. Il simbolo dei Baschi piantato al parco Goisis nella mattinata di mercoledì 21 gennaio. I tifosi bianco rossi in città in attesa del match con l’Atalanta di stasera.

Stefano Vailati
Stefano Vailati
La piantumazione della quercia di Gernika grazie alla Fondazione Athletic club de Bilbao
La piantumazione della quercia di Gernika grazie alla Fondazione Athletic club de Bilbao
(Foto di Bedolis)

«Avversari e amici, uno sprone a dare il meglio in campo come sportivi, ma anche e soprattutto come persone». È l’invito dell’assessora allo Sport, Marcella Messina, in occasione della piantumazione della quercia di Gernika, simbolo del popolo e della Nazione baschi, nella mattinata di mercoledì 21 gennaio, al parco Goisis. A offrire l’essenza la Fondazione Athletic club de Bilbao, come simbolo di fratellanza tra i popoli. Vicino la targa con scritto «Siamo arrivati come avversari, ce ne andiamo come amici. Grazie, Bergamo, eskerrik asko (grazie mille in basco, ndr)»

«Lo sport unisce oltre i confini di città e Paesi – ha commentato il vicepresidente dell’Athletic club e della Fondazione, Jon Ruigomez Matxin –. Sono gesti semplici e simbolici, come questo, a dire ciò che siamo. Grazie Bergamo per averci accolti». «Un messaggio di pace, amicizia e rispetto per l’ambiente» ha commentato Oriana Ruzzini, assessora al Verde, esprimendo la gratitudine della città di Bergamo.

La partita all’oratorio di Monterosso
La partita all’oratorio di Monterosso

Subito in campo i valori di sportività nella partita di calcio camminato organizzata alle 11 all’oratorio di Monterosso dalla Fondazione Athletic club, insieme all’Asd Monterosso e ai Leones italianos, l’associazione dei tifosi italiani del Bilbao, che ha sede a Treviglio.

Bergamo
Sport
Calcio
Politica
Enti locali
Ambiente
natura
Evento sportivo
Stefano Vailati
Marcella Messina
Oriana Ruzzini
Athletic Bilbao