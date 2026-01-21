L’Athletic Bilbao a Bergamo per la Champions: in dono la quercia di Gernika come segno di amicizia - Foto

«Avversari e amici, uno sprone a dare il meglio in campo come sportivi, ma anche e soprattutto come persone». È l’invito dell’assessora allo Sport, Marcella Messina, in occasione della piantumazione della quercia di Gernika , simbolo del popolo e della Nazione baschi, nella mattinata di mercoledì 21 gennaio, a l parco Goisis . A offrire l’essenza la Fondazione Athletic club de Bilbao, come simbolo di fratellanza tra i popoli . Vicino la targa con scritto «Siamo arrivati come avversari, ce ne andiamo come amici. Grazie, Bergamo, eskerrik asko (grazie mille in basco, ndr)»

«Lo sport unisce oltre i confini di città e Paesi – ha commentato il vicepresidente dell’Athletic club e della Fondazione, Jon Ruigomez Matxin –. Sono gesti semplici e simbolici, come questo, a dire ciò che siamo. Grazie Bergamo per averci accolti». «Un messaggio di pace, amicizia e rispetto per l’ambiente» ha commentato Oriana Ruzzini, assessora al Verde, esprimendo la gratitudine della città di Bergamo.