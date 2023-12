Dolore per la morte di Agostino Gualdi, investito da un’auto pirata. «Il conducente si costituisca»

Telecamere al vaglio

Del suo investitore ancora nessuna traccia: lo stanno cercando i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Seregno, che stanno visionando le riprese delle attività commerciali della zona. Ci vuole tempo, però, perché si tratta di grandi aziende e catene che hanno i server centralizzati. Ci sono dei testimoni, che quel pomeriggio in via Comasina hanno visto un’auto scura piombare addosso a Gualdi mentre portava a spasso il suo cane labrador. Non hanno però capito immediatamente cosa fosse successo e non hanno preso il numero di targa. «Sono stati loro, seguendo il cane che per lo spavento era tornato a casa, a 300 metri di distanza – racconta la compagna di Gualdi, Maria Grazia – ad avvisarci. Lo abbiamo trovato grazie a delle persone di buon cuore». Sono stati loro a riferire, seppur con versioni contrastanti su marca e modello dell’auto, di aver sentito una frenata e di aver visto un uomo scendere dall’auto, tornare indietro, toccare Agostino e poi risalire in auto e scappare in direzione di Mariano Comense. «Ecco, è tutto questo che ci lascia l’amaro in bocca – precisa Roberto – perché l’incidente può succedere a tutti, ma questo comportamento no, non esiste». La famiglia Gualdi è molto conosciuta in città: Roberto è presidente della Pro loco Bergamo e direttore artistico, Claudio editore e imprenditore, Agostino a Bergamo lavorava in proprio nel settore degli accessori per la ristorazione. Abitava in via Frizzoni, dove vive ancora la madre novantenne.