Domenica la Strabergamo: i percorsi attraverseranno l’ex Montelungo-Colleoni

Tutto pronto per la 48esima edizione della Strabergamo: i quattro percorsi della marcia non competitiva, in programma domenica 6 settembre, attraverseranno le ex Caserme Montelungo-Colleoni, l’area oggi oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Il passaggio della Strabergamo rappresenta un’anteprima pubblica della nuova vita del compendio Montelungo-Colleoni e coincide con il lancio delle Residenze San Giovanni, la componente residenziale privata del progetto.

Grazie alla collaborazione tra gli organizzatori della Map Comunicazione e Near Sgr, il soggetto attuatore del recupero, la manifestazione podistica offrirà agli iscritti all’edizione 2026 un’occasione speciale per scoprire da vicino la trasformazione di un’area strategica per la città di Bergamo.

Foto di gruppo per la Strabergamo Il transito dei partecipanti della non competitiva, in totale sicurezza, avverrà nel cortile dove attualmente sono in corso le attività per realizzare le nuove strutture. A lavori conclusi l’ex fortezza militare diventerà un quartiere aperto e integrato con la città, ospitando un nuovo Campus per l’Università di Bergamo, costituito da uno studentato pubblico da 284 posti letto e da aule multimediali per oltre 900 studenti, uno studentato convenzionato con l’amministrazione comunale da circa 170 posti letto, circa 80 appartamenti in edilizia libera, spazi commerciali e una grande piazza verde pubblica da 11mila metri quadrati collegata al Parco Suardi e all’Accademia Carrara.

Durante la conferenza stampa

Al via la prima edizione della «StraAlpini»

La manifestazione ospiterà un altro importante debutto: la prima edizione della StraAlpini. L’iniziativa vedrà le penne nere partire in blocco alle ore 8 dopo l’esibizione della Fanfara Alpina di Azzano San Paolo, che eseguirà l’Inno nazionale prima dell’alzabandiera e del taglio del nastro tricolore. Sarà un evento nell’evento, che si lega a un fine solidale: la raccolta fondi per i lavori di ristrutturazione della Casa Alpina di Endine Gaiano, residenza per persone con disabilità.

Il programma

La Strabergamo sarà allestita come sempre nel centro piacentiniano cittadino nel fine settimana del 5 e 6 settembre. Si parte sabato con il Villaggio Strabergamo, che accoglierà i cittadini con diverse attività. Tra gli stand degli sponsor e delle varie associazioni storicamente presenti alla marcia, ci sarà anche quello dell’Associazione Diabetici Bergamaschi Odv per i test gratuiti del diabete.

Nella giornata di domenica 6 settembre, dopo la Messa all’aperto in programma alle ore 7.30 in Piazza Vittorio Veneto, aprirà la partenza libera sul Sentierone dalle 7.30 alle 9, con lo start in blocco degli Alpini fissato alle 8. I quattro tracciati (6, 10, 15 e 19 chilometri) toccheranno diverse aree suggestive della Città Bassa e della Città Alta, prima di convergere verso il passaggio interno alla Montelungo-Colleoni.

Informazioni e iscrizioni

Le iscrizioni sono attive online sul sito ufficiale www.strabergamo.it, dov’è possibile reperire anche tutte le informazioni relative ai percorsi. I partecipanti potranno inoltre iscriversi di persona e ritirare la maglia ufficiale direttamente presso lo stand sul Sentierone nei seguenti giorni e orari: venerdì 4 e sabato 5 settembre dalle 10 alle 19 e domenica 6 settembre dalle 6 alle 8.30.

I percorsi

6 KM

Sentierone, viale Roma, viale V. Emanuele, porta S. Agostino, viale della Fara, porta S. Lorenzo, via Maironi da Ponte, ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, Viale Muraine, via Frizzoni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso, Sentierone.

10 KM

Sentierone, viale Roma, viale V. Emanuele, porta S. Agostino, viale delle Mura, Largo Colle Aperto, via Beltrami, via Castagneta, via Valverde, ciclopedonale del Morla, via Maironi da Ponte, ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, viale Muraine, via Frizzoni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso, Sentierone

15 KM

Sentierone, via XX Settembre, largo Rezzara, largo 5 vie, via San Lazzaro, vicolo San Rocco, via Manzù, via Coghetti, via Padre M. Kolbe, passaggio del Filatoio, viale Curie, parco Beata Cittadini, via Broseta, parco Leidi, via del Celtro, via Ripa Pasqualina, via Astino, via Sudorno, largo porta Sant’Alessandro, Colle Aperto, via Beltrami, via Castagneta, via Valverde, ciclopedonale del Morla, via Maironi da Ponte, ciclopedonale del Morla, via Baioni, via Sauro, piazzale Oberdan, via Battisti, viale Muraine, via Frizzoni, via Pignolo, piazzetta S. Spirito, via Tasso, Sentierone.