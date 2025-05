Domenica stop all’estate anticipata: pioggia, temporali e termometro in picchiata

Da domenica cambia tutto

«Domenica l’anticiclone sarà in rapido cedimento a partire dal Nord, dove torneranno rovesci e temporali localmente di forte intensità a partire dalle Alpi ma in progressiva estensione anche alla Pianura Padana, pur in modo molto irregolare» - prosegue Ferrara - «rovesci sparsi approcceranno nel frattempo anche la Sardegna, raggiungendo anche il Centro entro fine giornata, pur attenuati; Sud ancora in attesa. Sarà il preludio ad una nuova fase instabile piuttosto duratura che ci accompagnerà per buona parte della prossima settimana, con frequente occasione per piogge e temporali anche di forte intensità non solo al Centronord, ma a tratti anche al Sud. Non mancheranno parentesi asciutte e soleggiate, tuttavia si inseriranno in un contesto di estrema dinamicità meteorologica.»