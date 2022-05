Domina l’anticiclone africano, prima ondata di caldo del 2022. Il picco è atteso per martedì

Il picco è atteso per martedì, ma in queste ore siamo già 8 gradi oltre la media ed è previsto che si toccheranno temperature massime tipiche di luglio. È quanto annuncia Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito iLMeteo.it, che prevede sull’Italia il rinforzo della «Gobba del Cammello», come viene chiamato l’anticiclone africano, con un’estensione verso Nord a sfiorare Danimarca e Polonia.