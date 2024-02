Don Bepo, il 5 febbraio al via l’inchiesta diocesana per la beatificazione

L’inchiesta diocesana

«L’inchiesta diocesana per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione di don Bepo – spiega don Arturo Bellini, vicepostulatore della Causa – sarà avviata con la prima sessione (che è pubblica) il 5 febbraio. Compito degli Officiali incaricati dal Vescovo sarà accertare la consistenza della fama di santità che ha circondato e circonda la figura del Fondatore del Patronato, mettendo in luce l’opinione comune, secondo cui la sua vita è stata integra, ricca di virtù cristiane. Quelli che lo hanno conosciuto di persona, o ne hanno sentito parlare, potranno dire dell’esemplarità della sua vita, della sua influenza positiva, della sua fecondità apostolica, della sua morte edificante o anche contestare tale fama». Don Bellini ha iniziato ad approfondire la conoscenza della vita di don Bepo nel 2019 quando il superiore del Patronato don Davide Rota gli chiese di occuparsi delle «carte» di don Bepo e di raccogliere qualche testimonianza tra gli ex allievi, una ricerca che fu interrotta dal Covid. «L’impegno riprese con l’aiuto di archivisti esperti con i quali cominciai a verificare il materiale di archivio. Poi preparai una richiesta scritta al Vescovo Beschi, firmata dal Superiore e dai preti del Patronato per chiedergli di avviare l’inchiesta diocesana. Analoga richiesta fu firmata da me come Presidente della “Fondazione Andrea Spada” e dai consiglieri del Consiglio di Amministrazione. Successivamente ci fu la scelta della postulatrice Cristiana Marinelli con sede a Roma, che ha provveduto a inviare al Vescovo una lettera denominata “Supplice libello”, ossia la richiesta affinché la Causa venisse iniziata».

«Dopo il 5 febbraio – chiarisce don Arturo – saranno ascoltati testimoni che hanno conosciuto don Bepo di persona. Saranno ascoltati anche figli di ex allievi che hanno sentito in casa parlare di don Bepo. Saranno pure ascoltati preti e collaboratori del Patronato perché raccontino come il germe propulsore che ha spinto don Bepo a rispondere a tanti bisogni, sia tuttora vivo e fecondo. Il materiale raccolto (cartaceo, fotografico e in video) verrà consegnato al Dicastero per le Cause dei Santi e comincerà così la fase detta “romana”. In questa fase, la postulatrice preparerà la “Positio”, ossia il dossier che raccoglie la biografia critica, e le prove idonee a dimostrare con certezza l’esercizio in grado eroico delle virtù del Servo di Dio e la sua fama di santità e di segni». La Positio verrà sottoposta all’esame di sei Consultori storici, che devono pronunciarsi sul valore scientifico e sulla completezza delle prove. Se l’esito sarà positivo, il giudizio passerà a 9 Consultori teologi; se positivo, il dossier passerà a cardinali e vescovi membri della Congregazione. Se favorevoli si presenterà la documentazione al Pontefice, il quale può autorizzare la promulgazione del Decreto che riconosce l’eroicità delle virtù (teologali e cardinali) del Servo di Dio, il quale sarà dichiarato ufficialmente «venerabile». Mentre questo processo si svolge don Bellini invita «i fedeli a pregare la Santissima Trinità di glorificare in terra attraverso il miracolo il Servo di Dio don Bepo. Ciascuno può chiedere la sua beatificazione ed il suo aiuto perché interceda presso Dio al fine di ottenere particolari grazie o favori per sé o per altri».