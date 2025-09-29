Donazioni di organi, il consenso rallenta. Aido: «Serve più informazione per i cittadini»

L’Aido, Associazione Italiana Donatori Organi, nacque a Bergamo nel 1973. E ha scelto proprio la città natale, a suggello della Giornata nazionale per il «Sì» alla donazione di organi e tessuti, per l’evento conclusivo della sua campagna di quest’anno. Nell’aula consiliare di Palazzo Frizzoni, domenica, la riflessione sulla cultura della donazione e sulle prospettive dei trapianti ha preso la forma di una tavola rotonda. Vi hanno preso parte non solo i vertici dell’Aido stessa, ma anche i rappresentanti istituzionali di Bergamo, con la sindaca Elena Carnevali e l’assessore ai Servizi sociali Marcella Messina, e di altre province lombarde, alla presenza dei donatori di sangue dell’Avis (il presidente nazionale Oscar Bianchi), degli emodializzati dell’Aned (Paolo Nenci) e dei donatori di midollo osseo dell’Admo (Giuseppe Saponara).

Assenso alle donazioni in diminuzione

Sotto i riflettori è stato messo un problema emergente. La Lombardia ha una media storicamente virtuosa in fatto di assenso alla donazione post mortem: se si tiene conto dei numeri degli ultimi 25 anni, i sì sono circa il 70%, con le opposizioni a quota 30%. Il dato periodo per periodo, però, è diverso. Dall’anno scorso, a Bergamo e nelle altre province, c’è stata una crescita dei «no», che sono giunti a toccare il 40% di quest’anno. Il fenomeno riguarda anche le altre regioni. E meno «sì» significano meno donazioni e trapianti. Non solo. La stragrande maggioranza delle dichiarazioni di volontà si esprime all’anagrafe. Un’ottima opportunità, ma anche un’arma a doppio taglio: il cittadino, quando rinnova la carta d’identità, deve rispondere al quesito se sia o meno favorevole alla donazione, con il rischio di essere preso alla sprovvista se non è bene informato. I fronti aperti sono due: da un lato, occorre formare gli addetti all’anagrafe; dall’altro, informare i cittadini prima che debbano scegliere sui due piedi con un tratto di penna.

Le ipotesi del motivo della diminuzione

Sui perché dei «no» si fanno solo ipotesi. A pesare sarebbero «le opinioni anti-scientifiche che spesso offuscano i vantaggi della donazione», come ha sottolineato la sindaca Carnevali (ed Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, ha toccato lo stesso tasto: «Dal Covid in avanti, la disinformazione scientifica è diventata un ostacolo insidioso»). Carnevali ha citato, accanto agli sforzi della sua amministrazione perché dall’anagrafe giungano informazioni corrette, anche altre criticità: come la difficoltà a raggiungere gli over 50 o «la possibile correlazione tra la sfiducia nel Servizio sanitario nazionale e l’opzione del “sì”».

Difficoltà di comunicazione

Ma l’ondata di «no» dipenderebbe anche dalla difficoltà di comunicazione con le comunità di stranieri sempre più numerose: l’addetto all’anagrafe assume quasi la responsabilità di mediatore culturale, come hanno sottolineato Beatrice Nardo, presidente della Commissione salute del Comune di Brescia («Un quarto dei residenti è di origine straniera, dobbiamo lavorare perché gli addetti all’anagrafe siano parte di questo processo evolutivo»), e Marialuisa D’Ambrosio del consiglio comunale di Cremona: «Nessuna religione, in linea di principio, ostacola la donazione. Ma è un fatto che la maggioranza dei “no” proviene da alcune comunità». Un servizio di vera e propria mediazione culturale e linguistica è stato invece già predisposto a Varese, come ha raccontato Nicoletta Zucchi, responsabile dell’anagrafe del capoluogo insubre, mentre la presidente nazionale di Aido, Flavia Petrin, ha toccato entrambi gli aspetti, lato Comune e lato società: «È molto importante il modo con cui si pone la domanda. Un conto è chiedere: “Vuoi essere donatore di organi post mortem?”, ben altro è chiedere: “Sei favorevole alla donazione di organi post mortem?”. È la stessa domanda, ma può dare esiti molto diversi». Quanto all’importanza delle campagne di informazione, Petrin ha aggiunto: «Noi, attraverso i canali digitali, abbiamo raggiunto il picco dei “sì” in aprile.

Il ruolo dell’Aido