Maltempo, alberi caduti e allagamenti. Danni al tetto dell’ospedale di Trescore - Video

Dopo il caldo, riecco il maltempo sulla provincia di Bergamo. Nel tardo pomeriggio di martedì 24 maggio si sono registrati i primi temporali, anche di forte intensità, con vento forte e grandine, alternati a schiarite. I danni non sono mancati nemmeno stavolta. Decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio e nel corso della serata: colpita soprattutto la Val Cavallina. In particolare, il forte vento ha strappato una parte del tetto dell’ospedale di Trescore Balneario. Un grosso pezzo di copertura in lamiera si è staccato ed è finito sul lato di via Ospedale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e la protezione civile. Sempre a Trescore, si sono registrati altri danni per acqua e vento anche in altri punti del territorio: è stata chiusa la strada per San Fermo, una pianta è stata divelta a Vallesse, mentre sulla sp 65 verso Cenate Sopra un tombino è «esploso» riversando acqua in strada.