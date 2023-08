Doppio prezzo, i benzinai si adeguano. Ma anche a Bergamo tornano gli aumenti

Da martedì primo agosto i gestori delle stazioni di servizio di tutta Italia esibiscono, accanto alle tariffe del proprio impianto, anche quelle medie nazionali (nei distributori sulle autostrade) o regionali (negli altri casi), in modo da favorire il confronto da parte dei consumatori, come stabilito dal governo nel decreto benzina. I cartelli con l’esposizione del doppio prezzo hanno fatto capolino anche nei distributori di Bergamo e provincia. Consultato l’apposito portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con le cifre del giorno, i benzinai orobici hanno affisso l’avviso e lo stesso faranno, a cadenza giornaliera, da qui in avanti, pena l’incorrere in multe fino a duemila euro.

I prezzi salgono

I dati esposti il primo agosto in Lombardia, sulle strade ordinarie, erano 1,774 euro per il gasolio (self), 1,911 per la benzina (self), 0,668 per il Gpl (servito) e 1,388 per il metano (servito). Mentre nella rete autostradale i prezzi medi erano più alti: gasolio self a 1,854 euro, benzina self a 1,984, Gpl servito a 0,837 e metano servito a 1,540.In una sorta di effetto domino, il costo della benzina è cresciuto: a Bergamo è praticamente impossibile trovare la benzina a meno di 1,85 euro al litro. L’apice, in città, è stato registrato nelle vie Martinella (2,189), Borgo Palazzo (2,144) e Correnti (2,139) per quanto riguarda la benzina in modalità servito. Nel resto della Bergamasca, hanno superato il muro dei 2,2 euro al litro per la benzina (servito) le stazioni di servizio sull’autostrada a Osio Sopra (2,362) e Caravaggio (2,249). Mentre le tariffe self più care sono state registrate, sempre sulla base dei dati del primo agosto, a Valbrembo (2,059) e San Pellegrino Terme (2,044).