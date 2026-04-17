Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 17 Aprile 2026

Droga, allarme nella Bassa e nell’Isola: cocaina e hashish sopra la media nazionale

IL REPORT. Salgono anche i consumi di ketamina, mentre cala l’eroina. L’indagine su 250mila abitanti: «Una pandemia che nessuno vuole vedere».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Droga, allarme nella Bassa e nell’Isola: cocaina e hashish sopra la media nazionale

Nella Bassa Bergamasca e nell’Isola si consuma più cocaina e hashish rispetto alla media italiana, mentre cala in modo significativo l’eroina. È il quadro che emerge dalle campagne di monitoraggio realizzate tra il 2025 e il 2026 dal Centro per la cura delle dipendenze Aga di Pontirolo Nuovo, con l’Istituto Mario Negri IRCCS e in collaborazione con Uniacque e Cogeide.

L’analisi delle acque reflue di 44 Comuni, per un totale di circa 250mila abitanti, restituisce dati considerati rappresentativi dell’intera provincia. I risultati confermano un fenomeno diffuso e radicato. I consumi di cocaina raggiungono le 18 dosi giornaliere ogni mille abitanti nella Bassa e addirittura 28 nell’Isola, ben oltre la media nazionale di 11,6 e superiori anche a città come Milano.

Alti anche i livelli di hashish: 65 dosi nella Bassa e 44 nell’Isola, a fronte di una media italiana di 52. Tuttavia, rispetto alle campagne precedenti, si registra un lieve calo che suggerisce l’efficacia delle attività di prevenzione e cura sul territorio.

La crescita d’uso della ketamina

Crolla invece l’eroina, oggi sotto la soglia di 1 dose al giorno ogni mille abitanti: un dato in linea con il trend nazionale. A preoccupare è però la crescita della ketamina, triplicata nella Bassa rispetto al 2023 e superiore sia alla media italiana sia a Milano.

Restano bassi i consumi di droghe sintetiche come metamfetamina ed ecstasy, mentre compare per la prima volta l’amfetamina. Confermato infine il picco nel weekend per quasi tutte le sostanze. Un quadro che rafforza l’allarme lanciato da Aga: «Questa è la pandemia che nessuno vuole vedere».

Approfondisci l'argomento sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Questioni sociali (generico)
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Salute
Malattia
Aga
Uniacque
Cogeide