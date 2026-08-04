Droga nascosta nei monopattini: due denunciati a Bergamo

Due persone sono state denunciate per detenzione di droga ai fini di spaccio al termine di un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dalla Questura di Bergamo nella serata di lunedì 3 agosto.

L’operazione ha interessato le aree considerate più sensibili della città, tra cui piazzale Marconi, le pensiline, piazzale Alpini, la stazione Teb, via Paglia, via Bonomelli, il Parco degli Olmi e piazzetta don Andrea Spada.

Al servizio hanno partecipato polizia di stato, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza, con il supporto dell’unità cinofila. Complessivamente sono state identificate 139 persone, 28 delle quali con precedenti di polizia, e controllati 27 veicoli.

Droga nascosta nei monopattini

Durante i controlli in piazzetta don Spada, gli agenti hanno fermato un cittadino italiano e un cittadino tunisino regolarmente presente in Italia e con precedenti di polizia. Secondo quanto riferito dalla Questura, nei monopattini elettrici utilizzati dai due erano stati nascosti 8,84 grammi di hashish e 7,05 grammi di cocaina, suddivisi in involucri di plastica trasparente.

Tenta la fuga, raggiunto dagli agenti