Dubbi sulla fine del mercato tutelato? Chiedi al nostro esperto

La tariffa pubblica sul metano è rimasta in vigore soltanto per 2.5 milioni di consumatori giudicati «vulnerabili», ovvero in una situazione economica svantaggiata, malati, disabili, residenti in zone disastrate oppure oltre i 75 anni. Tra pochi mesi lo stesso passaggio toccherà anche al mercato dell’elettricità, l’addio al mercato tutelato per la luce è infatti previsto per il 1° luglio.