È arrivata la prima neve della stagione a Foppolo. Qualche fiocco atteso anche in pianura

L’alta pressione ha ceduto rapidamente nella giornata di giovedì 21 novembre , favorendo l’ingresso di aria via via più fredda, che sta portando a un peggioramento con deboli fenomeni, nevosi dalla serata.

Nevicata a Foppolo e cannoni accesi sulle piste

Sulle Orobie possibilità di nevicate anche intense sin dal pomeriggio si è concretizzata a Foppolo e Valleve, che per la prima volta in questa stagione sono state imbiancate anche se solo da una sottile coltre bianca. Visto la repentina discesa delle temperature hanno permesso di «sparare» un po' di neve artificiale sulle piste da sci.

Le previsioni per i prossimi giorni

A Bergamo venerdì bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata in città sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1442m.