«La regione è stata raggiunta da una massa che ha portato i termometri oltre i 32 gradi in pianura già nel fine settimana», conferma in una nota il Servizio meteorologico di Arpa Lombardia. Le temperature saranno poi destinate a salire ulteriormente in vista di Ferragosto: attese punte fino a 35-36 gradi nelle ore pomeridiane. Secondo gli esperti dell’Arpa torneranno anche le notti tropicali in pianura: i valori notturni faticheranno a scendere sotto i 20 gradi e, in qualche caso, anche al di sotto dei 23-25 nelle zone centrali delle principali città lombarde. Un clima propizio per i turisti attesi in città e nelle località di villeggiatura della provincia, ma anche per chi a Ferragosto vuole approfittare di una gita fuori porta. Fino a martedì 15, le condizioni di cielo da sereno a poco nuvoloso si estenderanno dalla pianura all’Appennino, mentre su Alpi e Prealpi sono attesi temporanei e consistenti annuvolamenti pomeridiani con possibilità di brevi piogge o temporali. I venti saranno ovunque di debole intensità, nelle valli alpine e lungo i laghi soffieranno le brezze che avranno il pregio di alleviare il cosiddetto «disagio da calore», che tornerà su livelli moderati o forti su tutti i settori pianeggianti.