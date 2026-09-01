e-Brt da Verdellino, Osio e Levate: serve il biglietto extraurbano

Su indicazione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, a partire da martedì 1° settembre, i servizi di trasporto pubblico locale effettuati da Atb che collegano i comuni di Verdellino, Osio Sotto e Levate a Bergamo , applicano il sistema tariffario extraurbano e non quello urbano (ATB System).

Per gli spostamenti da e verso questi Comuni sarà quindi necessario utilizzare i titoli di viaggio extraurbani, acquistabili all’Atb Point di Porta Nuova o all’Autoservizi Locatelli. Nelle prossime settimane l’acquisto sarà progressivamente esteso anche agli altri consueti canali di vendita di Atb.