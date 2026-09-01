e-Brt da Verdellino, Osio e Levate: serve il biglietto extraurbano
LA NOVITÀ. Sull’e-Brt il ticket vale fino alla stazione autolinee. Per proseguire in città serve un altro biglietto urbano.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Su indicazione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, a partire da martedì 1° settembre, i servizi di trasporto pubblico locale effettuati da Atb che collegano i comuni di Verdellino, Osio Sotto e Levate a Bergamo, applicano il sistema tariffario extraurbano e non quello urbano (ATB System).
Per gli spostamenti da e verso questi Comuni sarà quindi necessario utilizzare i titoli di viaggio extraurbani, acquistabili all’Atb Point di Porta Nuova o all’Autoservizi Locatelli. Nelle prossime settimane l’acquisto sarà progressivamente esteso anche agli altri consueti canali di vendita di Atb.
Come funzionano i nuovi biglietti
I titoli di viaggio extraurbani consentono di utilizzare i servizi Atb entro i seguenti limiti territoriali:
•linea e-Brt: da Verdellino/Osio Sotto solo fino alla Stazione Autolinee di Bergamo;
•linea 52: da Levate solo fino a Porta Nuova (Bergamo).
I titoli di viaggio extraurbani, emessi da Atb o da Autoservizi Locatelli per la tratta Verdellino/Osio Sotto – Bergamo (fino a Stazione Autolinee), consentono di utilizzare sia i servizi Atb che quelli Locatelli/Tbso.
Per proseguire il viaggio dentro la città di Bergamo, oltre queste fermate sarà necessario acquistare un ulteriore titolo di viaggio dell’Atb System: ad esempio, per raggiungere Città Alta sarà necessario essere in possesso anche di un biglietto Atb Tariffa A (1 zona).
Per le frazioni di Mariano e Brembo, continua invece ad applicarsi il sistema tariffario ATB System anche per utilizzare le linee extraurbane effettuate da Autoservizi Locatelli e Tbso.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Atb.
© RIPRODUZIONE RISERVATA