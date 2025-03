E-brt, dal 19 marzo chiude in ingresso via Promessi Sposi

Proseguono in via Moroni a Bergamo i lavori per la realizzazione della linea e-Brt, la linea di bus elettrici che collegherà la città a Verdellino, attraverso Lallio, Dalmine, Stezzano, Osio Sopra e Osio Sotto.

Nuove modifiche alla viabilità

Dal 19 marzo chiude via Promessi Sposi in ingresso. Per raggiungerla, chi percorre la provinciale ex Ss 525 dovrà svoltare in via per Curnasco, svoltare a destra in via Locatelli Milesi, di nuovo a destra in via Sant’Ambrogio e poi a sinistra in via Tommaso Grossi, fino a raggiungere via Promessi Sposi. Verrà ovviamente predisposta un’adeguata segnaletica.

Modifiche alla linea 5 di Atb

Gli autobus della linea 5 di Atb diretti verso Lallio e Treviolo effettueranno una fermata provvisoria in via Moroni, dopo l’incrocio con via Promessi Sposi. Le corse dirette a Treviolo svolteranno a destra in via per Curnasco per poi proseguire fino all’incrocio con via Martin Luther King, senza transitare all’interno del quartiere «Villaggio degli Sposi». Verrà poi istituita un’ulteriore fermata provvisoria in via Curnasco all’incrocio con via Milesi e verranno provvisoriamente effettuate le fermate in corrispondenza di quelle previste per le altre linee di Atb. Le tratte degli autobus diretti da Lallio e Treviolo verso Bergamo non subiranno alcuna variazione.