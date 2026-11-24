In teoria ha le carte in regola per essere una soluzione competitiva , in grado di favorire l’interscambio e alleggerire la pressione del traffico sulla città. Eppure nonostante la posizione strategica all’ingresso del capoluogo, lungo la trafficata strada provinciale 525, la disponibilità di ben cento posti auto gratuiti e la vicinanza alle fermate dell’e-Brt , sono ancora in pochi a sceglierlo.

Spesso è quasi vuoto

A tre mesi dal debutto il nuovo parcheggio di via Gorizia, al confine tra Bergamo e Lallio, fatica a riempirsi anche solo a metà ed è spesso quasi vuoto . Come per tutte le novità, è necessario un periodo di rodaggio, per far abituare gli automobilisti. Ma ora si auspica un cambio di passo. E proprio per questo Atb sta valutando ulteriori iniziative per far conoscere quest’opportunità , strettamente connessa alla nuova linea di bus elettrici su corsia preferenziale in servizio dallo scorso agosto tra Bergamo e Verdellino.

«Il parcheggio di interscambio di via Gorizia è un’occasione per lasciare comodamente la propria vettura e raggiungere il centro città beneficiando sia della velocità di percorrenza sia dell’elevata frequenza offerte dall’e-Brt»

«Piena capacità lontana»

«L’e-Brt si sta consolidando come una nuova modalità di trasporto (oltre 418mila passeggeri trasportati, stando agli ultimi dati aggiornati al 15 novembre ndr) - spiega Vito Pavone, dirigente dell’Area mobilità, infrastrutture e tecnologie di Atb -. Il parcheggio di interscambio di via Gorizia è un’occasione per lasciare comodamente la propria vettura e raggiungere il centro città beneficiando sia della velocità di percorrenza sia dell’elevata frequenza offerte dall’e-Brt. Anche se nelle ultime settimane abbiamo notato un maggiore utilizzo del parcheggio siamo ancora lontani dalla piena capacità. Per questo stiamo valutando iniziative di comunicazione e sensibilizzazione che invitino i cittadini a sperimentare concretamente questa possibilità: lasciare l’auto presso il parcheggio di via Gorizia e utilizzare l’e-Brt per raggiungere Bergamo. Entro fine anno verranno inoltre installate tre rastrelliere per biciclette».