È già tempo di montare le luminarie a Bergamo, ma gli automobilisti storcono il naso
LAVORI. Malumore degli automobilisti che hanno subito rallentamenti nel traffico già caotico del lunedì mattina.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
A due mesi esatti dal Natale, a Bergamo è già tempo di luminarie. In centro città, infatti, sono cominciati i lavori per l’installazione delle decorazioni natalizie, con larghissimo anticipo rispetto alle festività. Una scelta legata a una programmazione ormai consolidata, che prevede di avviare per tempo gli allestimenti.
Certo è che lunedì 26 ottobre l’arrivo della ditta incaricata del montaggio, con mezzi e autoscale, ha creato qualche disagio alla circolazione. Gli interventi sono iniziati in viale Papa Giovanni XXIII, proprio in un orario di punta e in una zona dove il traffico, già particolarmente complicato in questo periodo, non aveva certo bisogno di ulteriori ostacoli. La temporanea riduzione di una corsia della carreggiata ha provocato code e qualche inevitabile malumore tra gli automobilisti di passaggio.
I lavori sono poi proseguiti lungo viale Papa Giovanni XXIII, in direzione di Porta Nuova, per continuare in via Zambonate e via Tiraboschi.
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