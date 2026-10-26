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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 26 Ottobre 2026

È già tempo di montare le luminarie a Bergamo, ma gli automobilisti storcono il naso

LAVORI. Malumore degli automobilisti che hanno subito rallentamenti nel traffico già caotico del lunedì mattina.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
È già tempo di montare le luminarie a Bergamo, ma gli automobilisti storcono il naso
Il 26 ottobre è già cominciato il montaggio delle luminarie in centro a Bergamo. I lavori hanno creato qualche disagio alla circolazione, già caotica, del lunedì mattina
(Foto di Bedolsi)

Bergamo

A due mesi esatti dal Natale, a Bergamo è già tempo di luminarie. In centro città, infatti, sono cominciati i lavori per l’installazione delle decorazioni natalizie, con larghissimo anticipo rispetto alle festività. Una scelta legata a una programmazione ormai consolidata, che prevede di avviare per tempo gli allestimenti.

È già tempo di montare le luminarie a Bergamo, ma gli automobilisti storcono il naso
Installazione delle luminarie in centro. Qualche malumore degli automobilisti di passaggio per l’ulteriore rallentamento subito, in un già caotico lunedì mattina
(Foto di Beppe Bedolis)

Certo è che lunedì 26 ottobre l’arrivo della ditta incaricata del montaggio, con mezzi e autoscale, ha creato qualche disagio alla circolazione. Gli interventi sono iniziati in viale Papa Giovanni XXIII, proprio in un orario di punta e in una zona dove il traffico, già particolarmente complicato in questo periodo, non aveva certo bisogno di ulteriori ostacoli. La temporanea riduzione di una corsia della carreggiata ha provocato code e qualche inevitabile malumore tra gli automobilisti di passaggio.

I lavori sono poi proseguiti lungo viale Papa Giovanni XXIII, in direzione di Porta Nuova, per continuare in via Zambonate e via Tiraboschi.

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