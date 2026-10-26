È già tempo di montare le luminarie a Bergamo, ma gli automobilisti storcono il naso

Installazione delle luminarie in centro. Qualche malumore degli automobilisti di passaggio per l’ulteriore rallentamento subito, in un già caotico lunedì mattina

(Foto di Beppe Bedolis)

Certo è che lunedì 26 ottobre l’arrivo della ditta incaricata del montaggio, con mezzi e autoscale, ha creato qualche disagio alla circolazione. Gli interventi sono iniziati in viale Papa Giovanni XXIII, proprio in un orario di punta e in una zona dove il traffico, già particolarmente complicato in questo periodo, non aveva certo bisogno di ulteriori ostacoli. La temporanea riduzione di una corsia della carreggiata ha provocato code e qualche inevitabile malumore tra gli automobilisti di passaggio.