Eclissi di Luna parziale, le vostre foto di sabato sera

Per avere un’eclissi lunare è necessario che la Luna sia piena. Ma non solo: Sole, Luna e Terra devono essere perfettamente allineati, in modo che l’ombra della Terra sia proiettata sul nostro satellite. A seconda poi del punto esatto nel quale la Luna viene a trovarsi quando è piena si tratterà di eclissi parziale, totale o di sola penombra. Per la prossima eclissi totale visibile dall’Italia sarà necessario attendere il 7 settembre 2025.