Emergenza ex Guardia medica, salgono a 41 i medici con contratti

È salito a 41 il numero di medici con contratto disponibili a prendere servizio nelle ex Guardie mediche (ora Continuità assistenziale). Da questo fine settimana, inoltre, è operativo il servizio di vigilanza organizzato per le stesse Guardie, a tutela dei medici coinvolti nella turnazione. A comunicarlo è l’Ats di Bergamo, in merito alla difficile situazione che riguarda proprio l’attività di Continuità assistenziale.