Epatite C, al via lo screening con gli esami del sangue per i nati tra il 1969 e il 1989

È iniziato lunedì 30 maggio nei Punti prelievo dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII e dell’Ospedale di San Giovanni Bianco lo screening gratuito dell’epatite C, eseguito in concomitanza con gli esami del sangue e rivolto alle persone nate tra il 1969 e il 1989. Anche le persone ricoverate in ospedale possono avere accesso allo screening, in occasione del primo prelievo del sangue eseguito in reparto, oppure, in caso di intervento chirurgico programmato, durante il prericovero. L’adesione allo screening è facoltativa e subordinata alla presa visione della specifica informativa e alla sottoscrizione di un consenso informato.