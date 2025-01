Epifania, in Cattedrale Messa solenne e Vespri con il Vescovo

Lunedì 6 gennaio alle 10,30 , in Cattedrale, il Vescovo Francesco Beschi presiederà una solenne concelebrazione eucaristica. Alle 17 , sempre in Cattedrale, il Vescovo guiderà i Vespri. Nelle Messe dell’Epifania degli ultimi anni, monsignor Beschi ha sottolineato che i «Magi rappresentano il desiderio di mettersi in cammino per incontrare il Salvatore. Come i Magi, dobbiamo essere cristiani dello stupore e della gioia davanti al Salvatore, diventando testimoni del suo amore. L’Epifania è la festa della rivelazione di Dio a tutta l’umanità e a ogni persona. Ai suoi occhi non siamo un’umanità indistinta, ma ogni vita è preziosa».

Il Vangelo di Matteo

La scena dell’arrivo dei Magi alla grotta di Betlemme con i loro doni è stata raffigurata in numerosissime opere d’arte, ma anche in varie parrocchie bergamasche con il corteo in costume verso la chiesa. Inoltre, la solennità ha trovato ampia eco anche nella cultura popolare con una serie di proverbi: «L’Epifania tutte le feste porta via». «Dopo l’Epifania, il sole indugia sulla via». E in alcune città la notte dell’Epifania vede la Befana, raffigurata come una vecchietta, portare i doni ai bambini.