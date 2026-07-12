Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Domenica 12 Luglio 2026

Escursionista bergamasca travolta da uno stambecco in Val di Sole: ferita a 2.900 metri

LA DISAVVENTURA. La 26enne stava percorrendo il sentiero degli Austriaci insieme a un altro giovane bergamasco in provincia di Trento. Dopo l’urto è precipitata per una ventina di metri lungo il pendio ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Cles.

Lettura meno di un minuto.
Escursionista bergamasca travolta da uno stambecco in Val di Sole: ferita a 2.900 metri

Una gita in montagna si è trasformata in un pomeriggio di paura per una giovane bergamasca di 26 anni, travolta da uno stambecco mentre percorreva il sentiero degli Austriaci, in Val di Sole, in provincia di Trento. L’incidente è avvenuto domenica 12 luglio, a circa 2.900 metri di quota, nel territorio di Vermiglio come riporta «Il Dolomiti». La giovane si trovava insieme a un compagno di escursione di 21 anni, anche lui bergamasco. È stato proprio il ragazzo, rimasto illeso, a lanciare l’allarme intorno alle 13.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’animale sarebbe uscito improvvisamente da una grotta nella parte finale del sentiero, sotto il Torrione d’Albiolo, investendo la 26enne. A causa dell’urto, l’escursionista ha riportato traumi all’addome e a una caviglia ed è ruzzolata per una ventina di metri lungo il pendio sottostante. Dopo la chiamata di emergenza, la Centrale unica ha richiesto l’intervento della stazione di Vermiglio del Soccorso alpino e speleologico trentino. Sul posto sono arrivati tre operatori, insieme all’équipe sanitaria che ha prestato le prime cure alla giovane.

La bergamasca è stata quindi recuperata e trasportata in elicottero all’ospedale di Cles, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Il compagno di escursione è stato invece accompagnato dai soccorritori fino alla propria auto, parcheggiata al Passo del Tonale, e ha potuto fare ritorno autonomamente. L’intervento si è concluso intorno alle 14.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Ferite, Lesioni
Salute
Cles