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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 22 Aprile 2026

Espulsi due fratelli irregolari: operazione della Polizia di Stato a Bergamo

IL PROVVEDIMENTO. Uno con precedenti per droga. Dopo il fermo dei Carabinieri, rimpatrio in Marocco disposto da Prefetto e Questore.

Espulsi due fratelli irregolari: operazione della Polizia di Stato a Bergamo

La Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito, nella giornata del 20 aprile, due espulsioni nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare. I provvedimenti hanno riguardato due cittadini marocchini, fratelli, entrambi presenti sul territorio nazionale senza un regolare titolo di soggiorno.

Uno dei due risultava inoltre con precedenti penali: nel 2024 era stato condannato a tre anni di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti ed era stato denunciato anche per invasione di terreni o edifici.

I due uomini sono stati individuati da una pattuglia dei Carabinieri e successivamente condotti all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. Qui è stata svolta l’attività istruttoria che ha consentito di verificare la loro posizione e avviare le procedure previste dalla normativa vigente.

Fondamentale il coordinamento dell’Ufficio Immigrazione, che ha gestito con rapidità tutte le fasi: dall’identificazione fino all’adozione dei provvedimenti. Dopo la convalida del Giudice di Pace, sono stati eseguiti i decreti di espulsione disposti dal Prefetto e l’accompagnamento alla frontiera a cura della Polizia di Stato.

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