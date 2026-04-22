Espulsi due fratelli irregolari: operazione della Polizia di Stato a Bergamo

La Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito, nella giornata del 20 aprile , due espulsioni nell’ambito delle attività di contrasto all ’immigrazione irregolare . I provvedimenti hanno riguardato due cittadini marocchini, fratelli , entrambi presenti sul territorio nazionale senza un regolare titolo di soggiorno.

Uno dei due risultava inoltre con precedenti penali: nel 2024 era stato condannato a tre anni di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti ed era stato denunciato anche per invasione di terreni o edifici.

I due uomini sono stati individuati da una pattuglia dei Carabinieri e successivamente condotti all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. Qui è stata svolta l’attività istruttoria che ha consentito di verificare la loro posizione e avviare le procedure previste dalla normativa vigente.