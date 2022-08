Ex dogana, gestione al Comune: il piazzale ospiterà i bus turistici

Il Comune di Bergamo ottiene in comodato d’uso per due anni l’area , di proprietà di Intesa Sanpaolo, del piazzale dell’ex dogana di via Rovelli : la delibera sancisce il passaggio gratuito all’amministrazione di un’area di circa 10mila metri quadrati non lontana dallo scalo ferroviario. Un’operazione che il Comune ha inteso realizzare per dare una nuova soluzione e nuovi spazi di sosta ai bus turistici in arrivo in città, anche in vista dell’appuntamento 2023 con Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura . Da tempo l’amministrazione è alla ricerca di un’area idonea, attualmente se ne utilizza una in via Grataroli, accanto alle piscine Italcementi. «Ringrazio Intesa Sanpaolo per la disponibilità dimostrata nel concedere quest’area», dichiara l’assessore all’Urbanistica, Francesco Valesini.