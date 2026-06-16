Fabergamo Festival 2026, musica e comunità per i giovani caregiver

Musica, respiro e comunità per dare voce ai giovani caregiver. Sabato 20 e domenica 21 giugno torna a Bergamo il Fabergamo Festival, giunto alla sua sesta edizione. Il palco allestito in Piazza del Sagittario, a Chorus Life, ospiterà due serate di musica e partecipazione dedicate a ragazze e ragazzi che ogni giorno si prendono cura di un familiare fragile.

Il festival, dal titolo «Prendi Fiato», si ispira al pensiero e alla poetica di Fabrizio De André, declinando in parole e musica il tema «dammi quello che vuoi, io quel che posso». L’iniziativa è organizzata da Soffia nel vento Aps nell’ambito del progetto «Prendi Fiato», promosso da Spazio Autismo Bergamo APS, in collaborazione con Ats Bergamo e Fondazione Azzanelli Cedrelli. Network ufficiale della manifestazione sarà Radio Aut Bergamo.

L’obiettivo è offrire uno spazio di ascolto, riconoscimento e condivisione ai giovani caregiver tra i 14 e i 29 anni: una realtà spesso poco visibile, ma fondamentale. Il festival vuole essere un momento pubblico di sensibilizzazione e celebrazione, un’occasione per «prendere fiato insieme» attraverso la musica, la cultura e la comunità.

L’obiettivo è offrire uno spazio di ascolto, riconoscimento e condivisione ai giovani caregiver tra i 14 e i 29 anni: una realtà spesso poco visibile, ma fondamentale

Il programma di sabato 20 giugno

La locandina La prima serata prenderà il via alle 18.30 in Piazza del Sagittario con i suoni della Drum Circle «La Voce dei Tamburi», guidata da Giorgio Brigatti, che aprirà il festival con una performance sonora e ritmica coinvolgente.

Seguirà la presentazione del progetto «Prendi Fiato», accompagnata da alcuni brani del repertorio di Fabrizio De André interpretati dai giovani del progetto insieme ai ragazzi di RadioAut Bergamo, coordinati dal maestro Tonino Macis. Sono previste anche le danze del collettivo Let’s Dance e dei giovani caregiver, coordinati da Marina Todisco.

Alle 21 sarà la volta degli Higher Power, giovane formazione che porterà in scena uno spettacolo di musica e danza dedicato ai brani dei Coldplay. Un’esibizione energica, pensata per accendere la piazza e coinvolgere il pubblico in un’esperienza collettiva fatta di ritmo, movimento e partecipazione.

Domenica 21 giugno tra De André e rock d’autore

Nel corso delle due serate sono previsti anche momenti di approfondimento sui temi cari a De André, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo dei giovani caregiver e sul valore della cultura come strumento di comunità, inclusione e benessere Domenica 21 giugno il festival ripartirà alle 19 con una canzone di Fabrizio De André interpretata dai giovani di «Prendi Fiato» e RadioAut Bergamo.

A seguire salirà sul palco Silvia Lovicario, cantautrice e interprete deandreiana, accompagnata dalla sua viola da gamba. Il suo repertorio si ispira alla poetica di Fabrizio De André, alternando brani originali e pezzi del grande cantautore genovese, in un momento più intimo e suggestivo dedicato alle parole, alle storie e alla profondità dell’ascolto.

A chiudere la serata sarà Graziano Romani, storico cantautore rock e fondatore dei Rocking Chairs, accompagnato dalla sua band al completo.

Nel corso delle due serate sono previsti anche momenti di approfondimento sui temi cari a De André, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo dei giovani caregiver e sul valore della cultura come strumento di comunità, inclusione e benessere.

Un festival per «prendere fiato»

Sabato 20 e domenica 21 giugno, in Piazza del Sagittario a Chorus Life, torna il Fabergamo Festival Fabergamo Festival 2026 non è soltanto un evento musicale, ma un gesto collettivo di attenzione verso i giovani caregiver: ragazze e ragazzi che, spesso in silenzio, si fanno carico della cura di un genitore, di un fratello o di un familiare con fragilità.

Attraverso la musica, il festival vuole sensibilizzare la cittadinanza sul loro ruolo, promuovere il progetto «Prendi Fiato», creare uno spazio inclusivo, accessibile e partecipato e valorizzare la cultura come strumento di benessere condiviso.

Durante le serate saranno presenti momenti di presentazione del progetto e spazi informativi dedicati alle attività associative.

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