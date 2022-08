Ferragosto con il bel tempo, nelle valli il rischio di qualche nuvola con pioggia

Ferragosto è ormai alle porte ed è tempo di conoscere come evolveranno le condizioni meteorologiche sulla nostra provincia. Partiamo col dire che, in linea generale, la dinamica atmosferica sarà alquanto vivace per l’intera settimana, soprattutto nella seconda metà. Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa ci attende da oggi fino alla lunedì, giornata notoriamente vissuta fra gite fuori porta e grigliate all’aria aperta. Domenica 14 agosto il tempo sarà generalmente soleggiato e caldo grazie ad un cuneo di alta pressione (promontorio) che si insinuerà fra due saccature (aree depressionarie) poste rispettivamente ai lati orientali e occidentali del promontorio. Aumenteranno provvisoriamente anche le temperature, soprattutto nei valori massimi , grazie all’avvezione di aria più calda in quota; in risalita pure lo zero termico, che si porterà verso i quattromila metri di quota.