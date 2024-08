Ferragosto, ondata di calore in arrivo: «Punte di 36-38 gradi»

Sarà una settimana di ferragosto rovente. La conferma arriva da Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo: «L’anticiclone subtropicale sarà in netto rinforzo, avremo quindi a che fare con una nuova e potente ondata di caldo africano . Sarà coinvolto anche il nord, che fino a questo momento non ha sperimentato i picchi del centro-sud».

Tra l’11 e il 14 agosto le giornate più roventi: «Al nord si potrebbero registrare punte di 36-38 gradi. E farà caldo anche di notte, con temperature che potranno mantenersi intorno ai 28-30 gradi anche in tarda serata, soprattutto nelle aree urbane». Da ferragosto in avanti la tregua: «L’anticiclone potrebbe subire un parziale indebolimento, con qualche temporale in più, ma è un’ipotesi che necessiterà ulteriori analisi e conferme data la distanza temporale».