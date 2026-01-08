Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 08 Gennaio 2026

Ferrovie, doppio sciopero: sabato 10 e lunedì 12 gennaio

LE MOBILITAZIONI. Possibili disagi anche per i pendolari bergamaschi. Fasce garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Redazione Web
Redazione Web
Previsti disagi anche per i pendolari bergamaschi
Previsti disagi anche per i pendolari bergamaschi

Bergamo

Tra venerdì 9 e le prime ore di martedì 13 gennaio, due scioperi potrebbero generare ripercussioni sulla circolazione dei treni in Lombardia.

Gli scioperi

La prima mobilitazione, indetta da Cub Trasporti e Sgb, si svolgerà dalle 21 di venerdì 9 alle 21 di sabato 10 gennaio. La seconda, indetta dal sindacato Orsa, si svolgerà invece dalle 3 di lunedì 12 alle 2 di martedì 13 gennaio. Scioperi in seguito all’omicidio di un capotreno avvenuto nei pressi della stazione di Bologna.

In entrambe le giornate, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 viaggeranno i treni indicati negli elenchi dei servizi garantiti disponibili su Trenord.it e app. Previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bologna
Lavoro
sciopero
Sociale
Questioni sociali (generico)
Trasporti
trasporti ferroviari
Cub Trasporti
sgb
Orsa
Trenord