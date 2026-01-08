Ferrovie, doppio sciopero: sabato 10 e lunedì 12 gennaio

Tra venerdì 9 e le prime ore di martedì 13 gennaio, due scioperi potrebbero generare ripercussioni sulla circolazione dei treni in Lombardia.

Gli scioperi

La prima mobilitazione, indetta da Cub Trasporti e Sgb, si svolgerà dalle 21 di venerdì 9 alle 21 di sabato 10 gennaio. La seconda, indetta dal sindacato Orsa, si svolgerà invece dalle 3 di lunedì 12 alle 2 di martedì 13 gennaio. Scioperi in seguito all’omicidio di un capotreno avvenuto nei pressi della stazione di Bologna.

In entrambe le giornate, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 viaggeranno i treni indicati negli elenchi dei servizi garantiti disponibili su Trenord.it e app. Previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto.