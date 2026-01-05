Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 05 Gennaio 2026

Trasporti, l’anno inizia in salita: il 12 gennaio sciopero di Trenord

MOBILITÀ. In tutto il mese dodici giornate di agitazioni su scala locale o nazionale. Il 13 si fermeranno i taxi.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il 12 gennaio è in calendario lo sciopero Trenord
Il 12 gennaio è in calendario lo sciopero Trenord

Sarà un gennaio all’insegna degli scioperi dei trasporti, dai treni fino agli aerei. Archiviate le festività natalizie, nel primo mese del 2026 sono in calendario dodici giorni di proteste, alcune a livello locale, altre invece di carattere nazionale.

In Bergamasca

Previste ripercussioni anche nella Bergamasca, in particolare per quanto riguarda l’agitazione promossa da Osr Orsa Ferrovie che, lunedì 12 gennaio, colpirà l’intera rete ferroviaria della Lombardia, con lo sciopero di 23 ore nella società Trenord, dalle 3 del mattino alle 2 del giorno seguente.

Sabato 10 gennaio si fermeranno per 8 ore, a livello nazionale, i dipendenti di Rfi (Rete ferroviaria italiana) che lavorano negli impianti di manutenzione delle infrastrutture. Martedì 13 gennaio stop per 24 ore dei taxi per una protesta nazionale proclamata da una ventina di sigle sindacali. Trasporto merci fermo tra mercoledì 14 e giovedì 15 per una giornata che coinvolgerà il personale della società Dinazzano Po e della Captrain Italia. Giovedì 15, invece, braccia incrociate per 24 ore per il personale delle società del gruppo Atm di Milano.

Sempre tra gli scioperi destinati ad avere un possibile impatto anche sulla Bergamasca sabato 31 gennaio si fermerà il trasporto aereo con lo stop di 4 ore dei controllori di volo dell’Enav di Verona Airport, per un protesta con valenza interregionale.

Il calendario completo degli scioperi previsti a gennaio, in programma in tutta Italia dall’Abruzzo fino alla Sardegna passando per l’Alto-Adige, è consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al link https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi. La prima giornata di scioperi è prevista per giovedì 8 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Verona
Lavoro
sciopero
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Trasporti
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Rfi
enav
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Trenord