Festa del Cioccolato a Bergamo: 13esima edizione da 30.000 visitatori

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la tredicesima edizione della Festa del Cioccolato di Bergamo. Nei quattro giorni dell’evento, circa 30.000 visitatori hanno attraversato il Sentierone, confermando il successo della manifestazione e mantenendo il livello di presenze registrato lo scorso anno. Un flusso costante di pubblico che testimonia l’affetto e la curiosità che la Festa continua a suscitare, nonostante un meteo non sempre favorevole.

Molto partecipati anche gli eventi collaterali. La cena benefica organizzata venerdì sera alla Trattoria d’Ambrosio da Giuliana ha raccolto 3.000 euro, destinati all’Associazione Oncologica Bergamasca. Sabato sera, fino alle 22, nonostante le basse temperature e una leggera pioggia, numerosi visitatori hanno continuato ad affollare gli stand, degustando le specialità proposte dai maestri cioccolatieri.

La scultura di cioccolato dell’artista Manenti La giornata di domenica ha visto il ritorno di una delle tradizioni più amate: la realizzazione della scultura di cioccolato firmata dall’artista Bruno Man enti, ottenuta da un blocco di 20 kg di cioccolato. L’opera, dedicata quest’anno ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, è stata consegnata al Comune grazie alla presenza dell’assessora alle Politiche Sociali, Longevità, Salute e Sport Marcella Messina, per essere poi donata all’Associazione Genitori Presolana Acca Odv - familiari di persone con disabilità, nelle mani della presidente Elena Limonta.

Festa del Cioccolato sul Sentierone: in 30mila in centro per la manifestazione

A marzo l’edizione primaverile in Città Alta