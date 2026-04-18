Festa della Mamma: inviaci il tuo scatto del cuore
L’INIZIATIVA. Il prossimo 10 maggio si festeggiano tutte le mamme e per celebrare la ricorrenza vi chiediamo di spedirci le vostre foto «simbolo».
Bergamo
La Festa della Mamma si avvicina e, come ogni anno, L’Eco di Bergamo rinnova il suo invito: raccontateci il legame con la mamma attraverso le vostre foto. Un’iniziativa pensata per celebrare l’affetto, la quotidianità e quei piccoli grandi momenti che, anche a distanza di tempo, sanno ancora emozionare.
La mamma è spesso la prima persona che ci ha tenuto per mano nei nostri passi incerti, quella che ci ha incoraggiato nei momenti difficili e che ha saputo trasformare ogni giornata in qualcosa di speciale. È colei che ha preparato merende dopo la scuola, che ha ascoltato racconti e sogni senza mai stancarsi, e che ha saputo esserci sempre, anche con un semplice sorriso. Non gesti straordinari: sono le abitudini condivise, le risate improvvise e le attenzioni quotidiane a rendere unico il rapporto.
Vacanze al mare, pomeriggi passati a fare i compiti insieme, abbracci dopo una giornata complicata o momenti di festa in famiglia… ogni immagine può raccontare una storia fatta di complicità e amore . Pensate a quella foto in cui la mamma ride di gusto, in cui balla la sera in salotto di ritorno dal lavoro, l’immagine in cui prova la vostra corona di alloro alla laurea, quella in cui vi spinge sull’altalena e quella in cui vi dipinge il viso per Carnevale.
Pensate a un ricordo buffo o a uno scatto che racchiude un momento importante della vostra vita insieme. Non è necessario che sia perfetto: può essere spontaneo, divertente, persino un po’ imperfetto, ma autentico.
Ogni fotografia è una piccola finestra sul passato , capace di far rivivere emozioni e ricordi che restano nel cuore.
Potete inviarci le vostre foto accompagnate da una dedica e dal vostro nome. La scadenza per partecipare è fissata al 10 maggio: caricate i vostri contenuti nell’apposita sezione qui sotto. Pubblicheremo gli scatti sul nostro sito e anche sui nostri canali social.
Buona Festa della Mamma!
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