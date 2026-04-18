Festa della Mamma: inviaci il tuo scatto del cuore

La mamma è spesso la prima persona che ci ha tenuto per mano nei nostri passi incerti, quella che ci ha incoraggiato nei momenti difficili e che ha saputo trasformare ogni giornata in qualcosa di speciale. È colei che ha preparato merende dopo la scuola, che ha ascoltato racconti e sogni senza mai stancarsi, e che ha saputo esserci sempre, anche con un semplice sorriso. Non gesti straordinari: sono le abitudini condivise, le risate improvvise e le attenzioni quotidiane a rendere unico il rapporto.