Festa dell’Apparizione, stasera in Borgo Santa Caterina la tradizionale cena in piazza
LE CELEBRAZIONI. Alle 16 la Messa per i malati, i volontari e gli operatori sanitari. Nella serata di lunedì 17 agosto lo spettacolo pirotecnico.Lettura 1 min.
Bergamo
In Borgo Santa Caterina a Bergamo sono in pieno svolgimento le celebrazioni per il 424esimo anniversario dell’Apparizione. Per la serata di domenica 16 agosto è in programma la tradizionale cena in piazza, momento di comunità sempre molto atteso dagli abitanti del Borgo e non solo.
Prima, le Messe alle 9, 10 e 11.15. Alle 15.30 recita del Rosario dei Sette dolori di Maria, seguita alle 16 dalla Messa per i malati, i volontari e gli operatori sanitari. Alle 20 la cena in piazza, sul sagrato del Santuario, ma non è più possibile prenotarsi perché i 350 posti sono già esauriti.
Lunedì 17 agosto
Domani, lunedì 17 agosto, alla vigilia, Messe alle 7,30, 9 e 18,30 (presiede il vicario generale monsignor Davide Pelucchi). Alle 16 Vespri della vigilia. Alle 20,30, nei pressi di piazzale Goisis, esecuzione del corpo musicale di Palazzago, seguita alle 21 dallo spettacolo pirotecnico offerto dall’Atalanta (la strada dalla circonvallazione delle Valli fino all’intersezione con viale Giulio Cesare resterà chiusa al traffico). Il 17 e 18 agosto bancarelle dietro al Santuario.
Martedì 18 agosto
Martedì 18 agosto, giorno della solennità dell’Apparizione: Messe alle 6, 7, 8, 9 (solenne, presiede il prevosto monsignor Pasquale Pezzoli) e 10,30 (solenne, presiede il prevosto emerito monsignor Andrea Paiocchi). Alle 10 omaggio floreale dei Vigili del fuoco alla colonna dell’Addolorata. Alle 12 recita dell’Angelus davanti alla venerata immagine. Alle 17.30 Messa solenne presieduta dal Vescovo Beschi (trasmessa in diretta sul nostro sito). Alle 20 Vespri, seguiti alle 20.30 dalla processione guidata dal Vescovo con tappa davanti all’Accademia Carrara.
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