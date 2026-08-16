Festa dell’Apparizione, stasera in Borgo Santa Caterina la tradizionale cena in piazza

In Borgo Santa Caterina a Bergamo sono in pieno svolgimento le celebrazioni per il 424esimo anniversario dell’Apparizione. Per la serata di domenica 16 agosto è in programma la tradizionale cena in piazza, momento di comunità sempre molto atteso dagli abitanti del Borgo e non solo.

Prima, le Messe alle 9, 10 e 11.15. Alle 15.30 recita del Rosario dei Sette dolori di Maria, seguita alle 16 dalla Messa per i malati, i volontari e gli operatori sanitari. Alle 20 la cena in piazza, sul sagrato del Santuario, ma non è più possibile prenotarsi perché i 350 posti sono già esauriti.