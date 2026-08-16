Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Domenica 16 Agosto 2026

Festa dell’Apparizione, stasera in Borgo Santa Caterina la tradizionale cena in piazza

LE CELEBRAZIONI. Alle 16 la Messa per i malati, i volontari e gli operatori sanitari. Nella serata di lunedì 17 agosto lo spettacolo pirotecnico.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Festa dell’Apparizione, stasera in Borgo Santa Caterina la tradizionale cena in piazza
La tradizionale cena in piazza, in Borgo Santa Caterina

Bergamo

In Borgo Santa Caterina a Bergamo sono in pieno svolgimento le celebrazioni per il 424esimo anniversario dell’Apparizione. Per la serata di domenica 16 agosto è in programma la tradizionale cena in piazza, momento di comunità sempre molto atteso dagli abitanti del Borgo e non solo.

Prima, le Messe alle 9, 10 e 11.15. Alle 15.30 recita del Rosario dei Sette dolori di Maria, seguita alle 16 dalla Messa per i malati, i volontari e gli operatori sanitari. Alle 20 la cena in piazza, sul sagrato del Santuario, ma non è più possibile prenotarsi perché i 350 posti sono già esauriti.

Lunedì 17 agosto

Domani, lunedì 17 agosto, alla vigilia, Messe alle 7,30, 9 e 18,30 (presiede il vicario generale monsignor Davide Pelucchi). Alle 16 Vespri della vigilia. Alle 20,30, nei pressi di piazzale Goisis, esecuzione del corpo musicale di Palazzago, seguita alle 21 dallo spettacolo pirotecnico offerto dall’Atalanta (la strada dalla circonvallazione delle Valli fino all’intersezione con viale Giulio Cesare resterà chiusa al traffico). Il 17 e 18 agosto bancarelle dietro al Santuario.

Martedì 18 agosto

Martedì 18 agosto, giorno della solennità dell’Apparizione: Messe alle 6, 7, 8, 9 (solenne, presiede il prevosto monsignor Pasquale Pezzoli) e 10,30 (solenne, presiede il prevosto emerito monsignor Andrea Paiocchi). Alle 10 omaggio floreale dei Vigili del fuoco alla colonna dell’Addolorata. Alle 12 recita dell’Angelus davanti alla venerata immagine. Alle 17.30 Messa solenne presieduta dal Vescovo Beschi (trasmessa in diretta sul nostro sito). Alle 20 Vespri, seguiti alle 20.30 dalla processione guidata dal Vescovo con tappa davanti all’Accademia Carrara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Chiese e religioni
religione
Pasquale Pezzoli
Andrea Paiocchi
Davide Pelucchi
Atalanta