Festa di Sant’Alessandro, al via venerdì la sagra: tutti gli eventi

Bergamo si prepara a celebrare Sant’Alessandro patrono con un ricco programma di appuntamenti religiosi, culturali e conviviali nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna e negli spazi adiacenti. Le iniziative prenderanno il via venerdì 21 agosto con l’apertura della tradizionale sagra, in programma fino a domenica 30: ogni sera, dalle 19 alle 22, sarà attivo il servizio di ristorazione con pizzeria e bar.

Il triduo religioso inizierà sabato 22 agosto alle 18 con l’accoglienza e l’esposizione delle reliquie del Santo e la benedizione dei «Fiori di Sant’Alessandro». Martedì 25, alle 19.30, è previsto il cammino orante verso la Cattedrale e l’incontro con il Vescovo di Bergamo.

Il momento centrale sarà mercoledì 26 agosto, solennità del patrono della città e della Diocesi. Dopo le Messe del mattino e i Vespri delle 17.45, alle 18.30 sarà celebrata la Messa solenne presieduta dal vescovo Francesco Beschi, accompagnata dal Coro dell’Immacolata.