Festa di Sant’Alessandro, al via venerdì la sagra: tutti gli eventi
GLI EVENTI. Visite guidate, elevazione musicale, sagra e benedizione dei Fiori. Tutti gli eventi della festa per il Patrono di Bergamo. Il 26 agosto Messa con il Vescovo Francesco Beschi.Lettura meno di un minuto.
Bergamo si prepara a celebrare Sant’Alessandro patrono con un ricco programma di appuntamenti religiosi, culturali e conviviali nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna e negli spazi adiacenti. Le iniziative prenderanno il via venerdì 21 agosto con l’apertura della tradizionale sagra, in programma fino a domenica 30: ogni sera, dalle 19 alle 22, sarà attivo il servizio di ristorazione con pizzeria e bar.
Il triduo religioso inizierà sabato 22 agosto alle 18 con l’accoglienza e l’esposizione delle reliquie del Santo e la benedizione dei «Fiori di Sant’Alessandro». Martedì 25, alle 19.30, è previsto il cammino orante verso la Cattedrale e l’incontro con il Vescovo di Bergamo.
Il momento centrale sarà mercoledì 26 agosto, solennità del patrono della città e della Diocesi. Dopo le Messe del mattino e i Vespri delle 17.45, alle 18.30 sarà celebrata la Messa solenne presieduta dal vescovo Francesco Beschi, accompagnata dal Coro dell’Immacolata.
Spazio anche alla cultura: visite guidate alla basilica e alle sagrestie sono in programma il 22, 23, 24, 29 e 30 agosto. Giovedì 27 alle 21, invece, la basilica ospiterà un’elevazione musicale in onore di Sant’Alessandro con il maestro Fabio Nava all’organo Serassi. La festa si concluderà domenica 30 con il ricordo dei parrocchiani defunti e la reposizione delle reliquie.
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