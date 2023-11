Fiamme in piazzale Alpini, a fuoco i furgoni frigo del villaggio di Natale - Foto

Incendio nella tarda serata di venerdì 24 novembre a Bergamo. Le fiamme si sono propagate improvvise e per cause ancora in via d’accertamento poco dopo le 23,30 in piazzale Alpini, tra la stazione Autolinee e l’istituto «Vittorio Emanuele II». Coinvolti dall’incendio quattro furgoni e una cella frigorifera degli ambulanti del Villaggio di Natale. I mezzi erano parcheggiati l’uno accanto all’altro.