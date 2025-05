Fiato sospeso in piazza Pontida per la sorte di una gattina: salvata dai vigili del fuoco. Si chiamerà Dea

Fiato sospeso in Piazza Pontida a Bergamo per le tante persone che si sono trovate a passare verso le 11 di venerdì nella zona. I vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un gattino che si era rifugiato all’interno del motore di un’auto parcheggiata .

Dopo qualche minuto di lavoro, alzando l’auto con il cric, i vigili sono riusciti a estrarlo e a metterlo in salvo tra gli applausi della gente che si era radunata in piazza. Il gattino ora è al sicuro, pesa 920 grammi, è una femmina ed è stata chiamata Dea, naturalmente in omaggio all’Atalanta. Ha solo una zampina lievemente ferita e i veterinari dell’Ospedale Veterinario di via Ghislandi se ne stanno prendendo cura. Ha anche trovato una famiglia disposta ad adottarla.