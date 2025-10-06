Flotilla, oggi Dario Crippa ritorna a casa. Il papà: «Giorni duri, ma grande affetto»

«Ci ha chiamato ora l’Unità di crisi: domani Dado torna». La notizia arriva quando sono da poco passate le 20,30 di domenica 5 ottobre e in piazza Matteotti si è appena concluso il 35° giorno di presidio ininterrotto pro Palestina e per gli attivisti della Global Sumud Flotilla ancora trattenuti in Israele. A diffondere la notizia dell’imminente ritorno di Dario Crippa è la mamma, l’assessore comunale Marzia Marchesi. Che poco prima, di fronte a Palafrizzoni con il marito Paolo Crippa, aveva ricevuto tante strette di mano e tanti abbracci. Oggi, lunedì 6 ottobre, i due genitori potranno riabbracciare il figlio venticinquenne, tra gli ultimi italiani della missione umanitaria fino a domenica ancora in carcere in Israele.

Marzia Marchesi e Paolo Crippa, i genitori di Dario,domenica sera al presidio in piazza Matteotti Quasi in contemporanea il post su «X» del ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Gli ultimi 15 italiani della Flottilla rimasti in Israele partiranno domani (oggi, ndr) con un volo charter per Atene. Saranno assistiti dalla nostra Ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l’Italia». Il papà di Dario, Paolo Crippa, aveva sentito la Farnesina anche alle 16 (i contatti negli ultimi giorni sono stati costanti), ma la situazione era ancora in stallo: «Ci avevano spiegato che ancora non sapevano quale sarebbe stata la procedura, se avrebbero dovuto affrontare un processo. Ieri (sabato, nrd) avevamo invece sentito un’avvocata del pool israeliano che li avrebbe dovuti assistere: ci ha riferito che Dario le aveva dato il nostro numero di telefono appena arrivato in porto e che lei non era però ancora riuscita a contattarci».