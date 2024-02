Francesca Ferraro promossa Vicario del questore di Bergamo

Dal 1° marzo il Primo dirigente della polizia di Stato Francesca Ferraro, attuale capo di Gabinetto della Questura, sarà Vicario del questore. La prestigiosa promozione è giunta a coronamento di una brillante carriera nella polizia di Stato. Bergamasca di nascita, profonda conoscitrice del territorio orobico, laureata in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, ha ricoperto diversi e importanti incarichi in questi anni: dalla guida delle Volanti a dirigente dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio Personale, della Squadra mobile, dell’Anticrimine, della Digos sino all’attuale incarico di capo di Gabinetto. Da 32 anni è in Via Noli e nel 2022 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Prende il posto dell’attuale vicario Daria Bucarelli. Distintasi per le sue doti umane, il costante impegno e le indiscusse capacità professionali, con l’inizio del mese prossimo andrà a ricoprire il delicato incarico.