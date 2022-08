Freccia della Versilia, il «Bergamo-Pisa» grande assente dell’estate su rotaie

Il ripristino della Freccia della Versilia tra Bergamo e Pisa rimane, per ora, nel porto delle nebbie, a quasi due anni dalla sua cancellazione a causa della riduzione del servizio dovuta alla pandemia. Il collegamento giornaliero tra Bergamo e Pisa è gestito in collaborazione tra Trenord per la tratta lombarda e da Trenitalia e Regione Toscana per il resto del suo percorso . La tratta lombarda , su sollecitazione dell’assessore regionale Claudia Terzi, era stata ripristinata dal 12 giugno con un collegamento diretto , senza cambiare treno, tra Bergamo e Cremona via Brescia. Ma solo sino alla fine di luglio .