Freccia Orobica, si parte: «Accolti durante il Covid e adesso li aiutiamo noi»

Al binario 3 c’è il Frecciarossa per Roma, bello lucido. Al 2 la freccia vera, quella per la Romagna. D’accordo, il capolinea è Pesaro, quindi Marche, ma è il florilegio di fermate da Cervia in giù a fare la differenza. E anche la storia di generazioni di bergamaschi: figli diventati genitori che ora accompagnano mamme e papà molto nella parte dei nonni con al seguito trolley da sbarco e nipotini caricati a molla. La Freccia Orobica è uno stile di vita, bergamasca come i fuochi di Santa Caterina o l’Atalanta, un baluardo di resistenza umana in un mondo low cost. Dove comunque certi bagagli dalle dimensioni inquietanti costerebbero più del biglietto del passeggero, così a occhio.