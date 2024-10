Fridays For Future, il corteo a Bergamo: «Difendiamo salute e territorio»

Un corteo di oltre 200 persone per chiedere una transizione ecologica giusta e attenta alle persone perché «non c’è giustizia climatica senza giustizia sociale». Sabato pomeriggio, 12 ottobre, a Bergamo è andata in scena la protesta di «Fridays for Future» e dei tanti cittadini e comitati ambientalisti che hanno aderito alla manifestazione «Grandi opere: salute e territorio». Comitato Aria Pulita di Montello, Cambiamola, Comitato No Autostrada Bergamo-Treviglio, Legambiente, ma anche diversi esponenti politici, da piazza Pontida hanno raggiunto in corteo la Provincia in via Tasso per dire «no» in particolare all’autostrada Bergamo-Treviglio e al termovalorizzatore di Montello.